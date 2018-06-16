Обновленный Baojun E100 получил увеличенный запас хода

Сегодня, 08:41

Китайский SAIC-GM-Wuling разработал обновление для электрического Baojun E100, который блы признан самым дешевым авто с электротягой. Главной доработкой китайского электрокара стал увеличенный запас хода.

Впервые самый доступный электромобиль Baojun E100 представили в прошлом августе. Тогда специалисты заметили большую схожесть внешности с немецкой моделью Smart ForTwo. Кроме того, размеры китайского электрокара и немецкого авто идентичны.

Уже в базе Baojun E100 оснастили системой ABS, электрический усилитель руля, системой распознавания пешеходов, ручной тормоз с электроприводом, а также помощник парковки. Под капотом Baojun E100 установлен электрический двигатель производительностью в 40 л. с., который также получила и обновленная модель.

Главной особенностью рестайлингового электрокара стал улучшенный блок батарей, который позволяет преодолевать на одном заряде до 200 километров, тогда как ранее модель могла проехать только 155 километров. Стоимость новой версии Baojun E100 в Китае начинается о 46 800 юане или 457 500 рублей.