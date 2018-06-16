Нижегородские учёные протестировали новый вездеход «Русак»

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Вчера, 15 июня, в Нижнем Новгороде представили новый вездеход «Русак-3993», который справился с испытаниями на Чукотке и в Якутии. Машину разработали специалисты Нижегородского технического университета им. Р.Е. Алексеева.

«Русак-3993» представляет собой прототип машин-амфибий нового поколения, предназначенных для эксплуатации в Арктике и Антарктике. Проектом руководил кандидат технических наук Александр Блохин, в роли партнёра выступил завод механических трансмиссий в Набережных Челнах.

В ходе испытаний, проходивших весной этого года, вездеход проехал от Якутска порядка 4 000 км и добрался до Певека, крайнего северного города РФ. Господин Блохин отметил, что путь машины проходил через болота, горы, размокший грунт и снег.

Подобные испытания помогли проверить проходимость, маневренность и плавучесть машины, а также оценить эффективность работы рулевого управления, тормозов и ходовой части. Как подчеркнул учёный, вездеход «Русак» не сталкивался с существенными неполадками.

Помимо этого, на предприятии в Набережных Челнах создали и другие версии «Русака»: гусеничную и двухосную. Данная техника также успешно прошла тесты и вскоре встанет на конвейер. Серийный выпуск колёсных вездеходов планируется запустить в Богородске, а гусеничных в Набережных Челнах.