VistaNews.ru


Нижегородские учёные протестировали новый вездеход «Русак»

Сегодня, 07:34

Вчера, 15 июня, в Нижнем Новгороде представили новый вездеход «Русак-3993», который справился с испытаниями на Чукотке и в Якутии. Машину разработали специалисты Нижегородского технического университета им. Р.Е. Алексеева.

«Русак-3993» представляет собой прототип машин-амфибий нового поколения, предназначенных для эксплуатации в Арктике и Антарктике. Проектом руководил кандидат технических наук Александр Блохин, в роли партнёра выступил завод механических трансмиссий в Набережных Челнах.
В ходе испытаний, проходивших весной этого года, вездеход проехал от Якутска порядка 4 000 км и добрался до Певека, крайнего северного города РФ. Господин Блохин отметил, что путь машины проходил через болота, горы, размокший грунт и снег.
Подобные испытания помогли проверить проходимость, маневренность и плавучесть машины, а также оценить эффективность работы рулевого управления, тормозов и ходовой части. Как подчеркнул учёный, вездеход «Русак» не сталкивался с существенными неполадками.

 

 

Помимо этого, на предприятии в Набережных Челнах создали и другие версии «Русака»: гусеничную и двухосную. Данная техника также успешно прошла тесты и вскоре встанет на конвейер. Серийный выпуск колёсных вездеходов планируется запустить в Богородске, а гусеничных в Набережных Челнах.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

«КАМАЗ» покажет новую модель арктического вездехода в конце 2018 года

Умелец из Барнаула продает самодельный вездеход за 155 тыс. рублей

В Новосибирске создали вездеход из микроавтобуса

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

Рекомендуем