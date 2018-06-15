На Московском автосалоне дебютирует новый хэтчбек KIA Ceed

Сегодня, 20:00

Южнокорейские машиностроители выведут новый хэтчбек KIA Ceed (ранее модель именовалась cee’d) на рынок России. Продажи автомобиля начнутся в РФ в третьем квартале текущего года.

Презентация нового хэтчбека KIA Ceed для российского потребителя состоится в рамках Московского автосалона в августе текущего года. О появлении универсала семейства в стране пока ничего не говорится.

Основой для нового поколения хэтчбека KIA Ceed послужила платформа K2, имеющая полностью независимую подвеску. Автомобиль уступает по размерам своему предшественнику, но получил более вместительный багажник, объем которого вырос на до 395 л (+15 л). Машина разрабатывалась европейским дизайн-центром южнокорейского бренда.

О технической составляющей нового хэтчбека KIA Ceed для России пока ничего не говорится. При этом ранее сообщалось, что в базе Росстандарта появилось ОТТС на Ceed третьей генерации. Согласно документу, для машины предусмотрены три мотора. Силовую линейку автомобиля не покинула 1,4-литровая 100-сильная «четверка», сочетающаяся с 6-МКПП. Кроме того, для машины предусмотрены мотор 1.6 тягой 129 л.с. с МКПП и АКПП, а также турбодвигатель 1.4 отдачей 140 л.с. с 7-РКПП с двумя сцеплениями.