В Москве проверяют таксистов, завышающих цены для иностранных туристов

Сегодня, 18:52

Председатель комиссии Московской городской думы Инна Святенко заявила, что рейды недобросовестных таксистов будут продолжаться.

В период проведения Чемпионата мира по футболу таксисты решили обогатиться, намеренно завышая тарифы для иностранных клиентов. Добровольцами проекта «Безопасная столица» было проведено расследование, в ходе которого они притворялись потерявшимися туристами, на что таксисты отвечали, что поездка обойдется им не меньше, чем в 100 долларов. Номера автомобилей всех нечестных таксистов записали и, по словам Инны Святенко, передали руководству данных таксомоторных компаний.

Накануне Чемпионата власти призвали таксистов быть честными, работать по стандартным тарифам и не наживаться за счет иностранцев.