Пскович заплатил 670 тысяч рублей после ареста трех его автомобилей

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Житель Пскова оказался должником за неуплату налогов. Приставы арестовали три автомобиля гражданина и прицеп, однако он выкупил их за 670 тысяч рублей.

Вышеназванная сумма была выплачена псковичем за один день. После этого запрет на регистрационные действия в отношении транспорта должника был снят.

Федеральная служба судебных приставов по Псковской области уточнила, что горожанин на протяжении длительного времени не платил налоги, на основании чего 6 июня приставами было возбуждено исполнительное производство. После этого был проведен арест банковских счетов должника, а также запрет на пользование движимым имуществом. Оказалось, что пскович владеет тремя дорогостоящими автомобилями и прицепом. Горожанин остался недоволен ограничительными мерами, после чего полностью выплатил долг на следующий день после ареста его счетов и имущества.