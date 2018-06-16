Jeep становится все популярней в России

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В 2018 году существенно возросли объемы продаж внедорожников модели Jeep в России.

В мае этого года было продано более 140 автомобилей, что на 46% превышает показатели за май 2017 года. Всего в 2018 году Jeep уже продала 600 автомобилей.

В аналитическом агентстве "АВТОСТАТ" заявили, что особой популярностью у россиян пользуется Grand Cherokee, чьи продажи выросли на 83% по сравнению с показателями предыдущего года. Второе место по продажам получил внедорожник Jeep Renegade. За период с января по май 2018 года было продано 144 автомобиля данной модели.

Как сообщили в "АВТОСТАТ", в России дилерские центры Jeep уже делают заказы на внедорожники Jeep Wrangler 4-го поколения, стоимость которых начинается от 2 миллионов 940 тысяч рублей.