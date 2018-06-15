Ставрополец создал уникальную машину: ездит, плавает и даже летает

Сегодня, 18:12

Во время гастролей Ольги Бузовой в Ставропольском крае, которые прошли месяц назад, Александр Бегак заключил пари с певицей, что сумеет в течении месяца построить «Бегалёт» и добраться на нем с Пятигорска в Москву.

Ольга Бузова случайно увидела фотографию изобретения Александра Бегака и заверила, что оно даже не взлетит. Задетый таким заявлением авиаконструктор и испытатель решил доказать, что певица ошибается. В том случае, если он выиграет спор Ольга должна признать его «конкретным парнем».

Чтобы построить «Бегалёт» Александру пришлось продать квартиру, так как спонсоров не нашлось, никто не верил в успех этого дела. Точно не известно, сколько денег потратил Бегак, предполагают, что одним миллионом рублей тут не обошлось, ведь конструктор использовал детали высокого качества.

Всего за 30 дней Александр Бегак собрал свою чудо-машину и за 6 дней добрался до Москвы. Во время его путешествия он опробовал все возможности «Бегалета» - и летел, и плыл, и ехал. По воде это изобретение движется со скорость 30 км/ч, при полном заряде аккумулятора может проехать 300 км, а пролететь все 400. Вес «Бегалёт» составляет всего 114 килограмм. Аналогов изобретения Александра Бегака нет во всем мире.