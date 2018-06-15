Брянское «Шоу Каскадеров» стало опасным для детей

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В Брянске дети и подростки едва не покалечились на «Шоу Каскадеров», в стремлении побыть его зрителями. Ребята пренебрегли своей безопасностью, и полезли через забор стадиона, чтобы лицезреть представление.

14 июня брянский стадион «Партизан» стал место проведения «Шоу Каскадеров». Такое мероприятие заинтересовало много горожан, однако билет на него стоил от 700 до 900 рублей, из-за чего далеко не все жители города решились потратиться. Однако это не помешало им собраться под забором стадиона, и сквозь него наблюдать за действом.

На «Шоу Каскадеров» в Брянске пришли посмотреть не только взрослые, а и подрастающее поколение. Не ясно, то ли ребятам не было видно через забор, то ли они решили выделиться, но они перелезли через него. Некоторые взобрались на кирпичную арку стадиона. Нет сомнений, обзор у ребятни был на высшем уровне, но никто не позаботился о безопасности детей. Ситуацию обсудили в социальных сетях, и пользователи интернета возмутились тому, что ребятам никто не сделал замечание, что никому не было до них дела, когда они подвергали себя опасности, ведь перелезая через забор и арку, они могли сорваться и упасть.