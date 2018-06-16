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Спорткупе BMW 8 Series рассекретили до дебюта

Сегодня, 06:00

На страницах специализированных порталов появились фотографии нового спортивного купе BMW 8 Series. Сообщается, что официальный дебют новинки намечен на 15 июня в рамках марафона «24 часа Ле-Мана».

На обнародованных фотографиях можно заметить, что серийный вариант исполнения BMW 8 Series получил несколько отличий от представленного ранее концепта. Новый BMW 8 Series отличается не такой узкой оптикой и не такими широкими воздухозаборниками. Интересно, что задняя часть получила всего лишь косметические изменения.

Баварское спорткупе BMW 8 Series разработают с использованием платформы CLAR, которая применялась при создании седана BMW 7 Series. Эксперты считают, что размеры BMW 8 Series будут идентичны габаритам купе BMW 6 Series.

 

Моторный отсек BMW 8 Series займет 4,4-литровый 8-цилиндровый двигатель с производительностью в 523 «лошадки». Также новинку оснастят еще и 6-цилиндровыми агрегатами. Кроме того выйдет еще и 625-сильный BMW M5 Competition и четырехдверная модификация BMW 8 Series Gran Coupe.

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