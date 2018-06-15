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Болельщикам из других городов помогут оплатить парковку в Москве

Сегодня, 16:58

Иногородние любители футбола, приехавшие на ЧМ-2018 в Москву, могут не переживать за то, что они не смогут оплатить парковку в городе. В этом им помогут пешие инспекторы ГКУ «АМПП». Данная информация озвучена заместителем мэра столицы, Максимом Ликсутовым.

Господин Ликсутов отметил, что некоторая часть болельщиков приедет на ЧМ-2018 в Москву из других городов страны на собственном транспорте. Чтобы они без затруднений платили за парковку в столице, инспекторы будут помогать им. Кроме того, приезжие смогут получать от стражей порядка интересующую их информацию. Заместитель мэра столицы подчеркнул, что в первую очередь инспекторы будут рассказывать гостям города, как пользоваться приложением «Парковки Москвы».

Информацию о стоянках для автомобилей приезжие также смогут получить в центрах «Московский транспорт». Они работают каждый день с 8:00 до 20:00 и расположены по адресам: ул. 1905 года, д. 25; ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1. Кроме того, данные о парковках можно получить в едином контакт-центре.

Напомним, ранее АМПП призвала водителей к предельной внимательности на дорогах. Кроме того, автомобилистов попросили не парковать свой транспорт в неразрешенных местах.

 

ЧМ-2018 начался в России 14 июня, а завершится чемпионат 15 июля. Футболистов примут 11 городов РФ: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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