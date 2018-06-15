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В Москве с 2014 года уменьшилось число брошеныых авто

Сегодня, 20:00

Число брошенных машин их комплектующих во дворах московских домов с 2014 года снизилось в два раза. Об этом проинформировал заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков.

Брошенные или разукомплектованные автомобили это машины, у которых нет колес либо иных деталей, без которых авто просто не может перемещаться. К такой категории еще относят и автомобили без автономеров.

Отмечается, что в 2014 году оставленных автомобилей насчитывалось 16 657 экземпляров, а в 2017 году их было уже 7 353 единицы. В 2018 году власти выявили и обследовали 20 52 авто, 884 из которых эвакуировали на спецстоянки, а 1049 привели в порядок либо убраны их владельцами с улиц.

Бирюков отметил, что сообщить об оставленной машине можно через сайт «Наш город» либо обратиться в районную управу города. После этого власти в течение трех дней проводят обследование и составляют акт, куда вносят данных о техническом и внешнем состоянии авто. Затем автовладелец получает уведомление с требованием либо привести машины в порядок либо перевезти ее на спецплощадку или в гараж. На это автолюбителю дается 14 дней, после чего проводится повторное обследование, и если нарушения не устранены, то авто просто отвозят на стоянку.

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