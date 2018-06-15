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Ford представил такси нового поколения

Сегодня, 17:30

Американские таксисты скоро пересядут на новые Ford Fusion Hybrid Taxi и Transit Connect Taxi. В первую очередь, новинки найдут себе применение в Нью-Йорке, при том, что ранее ожидалось, что в городе для такси будут использоваться минивэны Nissan NV200.

Ранее в таксомоторной службе Нью-Йорка сообщали, что она закупить японские Nissan NV200, но теперь организация информирует об отказе от такого решения. Вместо этих минивэнов в автопарке службы появятся новые Ford Fusion Hybrid Taxi и Transit Connect Taxi.

Представители компании Ford отметили, что таксистам необходим надежный, эффективный и комфортный транспорт. Новые Fusion Hybrid Taxi и Transit Connect Taxi способны удовлетворить требования водителей. Более того, эти машины хороши своей экономностью.

Теперь для нью-йоркских таксистов доступно более 30 моделей машин. При этом в Ford уверяют, что модели Fusion Hybrid Taxi и Transit Connect Taxi лучше остальных подходят для извоза.

На данный момент нет информации о том, когда машины от Ford пополнят таксопарк Нью-Йорка. Есть информация, что модель Transit Connect Taxi расходует на «сотню» 7,84 л топлива. Моторный отсек новинки занимает соответствующий экологическим стандартам дизельный двигатель 1.5 семейства EcoBlue.

 

 

 

 

Fusion Hybrid Taxi перенял от полицейской машины Ford Police Responder Hybrid Sedan гибридную силовую установку, усиленную подвеску и колесные диски повышенной прочности.

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