LADA лидирует на вторичном авторынке Москвы по итогам мая

Сегодня, 17:44

В Москве за май нынешнего года было перепродано 27,1 тысячи легковых машин. При этом маркой №1 на вторичном рынке столицы в очередной раз стала LADA, сдвинув на вторую позицию Mercedes-Benz.

«АВТОСТАТ» сообщает, что за май текущего года москвичи перепродали 27 153 автомобиля. Из их числа 1 988 машин пришлось на маркуLADA. За счет такого результата она вернула себе лидерство в обсуждаемом сегменте, оставив позади Mercedes-Benz с показателем в 1 820автомобилей.

Напомним, по итогам января на рынке подержанного транспорта в Москве лидировала LADA. Однако в феврале-апреле она уступила свое место марки Mercedes-Benz.

Третье место на майском вторичном авторынке Москвы занимает южнокорейский бренд KIA с результатом в 1 797 перепроданныхмашин. На четвертой позиции расположилась марка Hyundai с показателем в 1 698 автомобилей. Аутсайдером столичной пятерки стала немецкая марка Volkswagen, подержанные машины которой разошлись по Москве в количестве 1 645 экземпляров