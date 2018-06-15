«Яндекс. Такси» и Uber в России создали совместную базу вызовов

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«Яндекс. Такси» и Uber объединились совместной базой вызовов, на что обращает внимание пресс-центр российской компании. Нововведение позволит водителям сервисов в России работать на единой платформе.

Представители «Яндекс. Такси» и Uber пояснили, что совместная база вызовов существенно увеличит эффективность работы сервисовтакси. Поясняется, что за счет нововведения клиенты будут меньше ждать вызванные ими автомобили. Кроме того, использование совместной базы вызовов поспособствует сокращению холостого пробега автомобилей такси во время поездок к клиентам.

«Яндекс. Такси» и Uber сообщили о своем объединении зимой нынешнего года. В этот проект стороны вложили 325 млн долларов: от российской компании поступило 100 млн долларов, а остальная сумма выложена партнером. Объединенное предприятие оценивается в 3,8 млрд долларов.