Видео: Tesla перемещается по рельсам в тоннеле Hyperloop

Сегодня, 05:00

Американский стартап The Boring Company, владельцем которого является Илон Маск, выложил в сеть видеоролик, на котором можно увидеть как электрокроссовер Tesla Model X едет по рельсам в подземном тоннеле. Молодая фирма начала создание абсолютно нового транспортного комплекса.

Инженеры The Boring Company рассказали немного о создании новой транспортной системы. Под крупными городами будут созданы высокоскоростные тоннели, созданные посредством бурильного аппарата Godot. Концепция разработчиков заключается в том, что автомобиль загружается на особую электрическую платформу, которая спускается под землю и перемещается в тоннель, имеющий ширину в 3,6 метра. Потом электрокар при помощи специальных приспособлений закрепляется на монорельсе, по которому он может перемещаться со скоростью до 200 км/ч.

Раньше представители The Boring Company объявили о строительстве новой транспортной системы, которая должна связать деловые кварталы Чикаго с международным аэропортом О’Хара. Об этом руководство стартапа сумело договориться с властями Чикаго. Илон Маск сообщает, что внедрение нового транспортного комплекса призвано уменьшить загруженность наземных автомагистралей и уменьшить дорожные заторы.