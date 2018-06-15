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Минфин РФ пока не видит необходимости в снижении акцизов на топливо

Сегодня, 15:05

Нынешние цены на нефть позволяют не снижать снова акцизы на топливо. С таким заявлением выступил Алексей Сазанов, директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ.

Господин Сазанов заявил, что повторное снижение акцизов на топливо в России может произойти, однако для этого нужно, чтобы стоимость барреля нефти выросла до 100 или 90 долларов. Пока этого не происходит, и потому акцизы снижаться не будут.

Ранее для урегулирования ситуации с подорожанием топлива в стране, правительство России решило снизить акцизы на топливо. Для бензина снижение составило 3 000 рублей за тонну. Для дизельного топлива акциз снизили на 2 000 рублей. Изначально власти собирались с 1 июля повысить акцизы на 700 рублей, однако теперь стало известно, что этого не произойдет.

 

В Кабмине также подготовлены правки, предусматривающие введение отрицательных акцизов для нефтеперерабатывающих заводов. Налоговая льгота будет предоставляться только тем объектам, которые производят продукты высокого качества.

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