Первый российский солнцемобиль SOL испытают в Сочи

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20 июня состоится презентация первого российского солнцемобиля под названием SOL. Питерские разработчики покажут свое детище на трассе «Сочи Автодром».

После презентации солнцемобиль SOL будет протестирован на автодроме в Сочи. Это позволит разработчикам продемонстрировать возможности их транспортного средства. Дебютные заезды высокотехнологичной машины пройдут на кольцевом треке.

В рамках презентации солнцемобиля SOL будет раскрыта информация о процессе разработки машины. Кроме того, публика узнает подробности о международных соревнованиях с участием автомобиля и о перспективах подобного транспорта в стране как на дорогах общего пользования, так и в автоспорте.

В Сочи покажут исключительно гоночную версию солнцемобиля. Его внешность примечательна своей обтекаемостью и футуристичностью. Порог скорости болида обозначен на отметке в 120 км/ч. Такого предела достаточно для гонок, в которых он будет участвовать.

Крыша модели SOL имеет солнечные панели, площадь которых равна 4 квадратным метрам. Кузов и ходовая часть машины частично выполнены из углепластика. Также болид получил стальную пространственную раму для защиты пилота. Уже 6 июля первый российский солнцемобиль отправится на гонки American Solar Challenge.