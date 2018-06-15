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В городах России прошли митинги против повышения цен на бензин

Сегодня, 14:59

14-15 июня в нескольких городах России жители, недовольные стремительным ростом цен на бензин и дизель, вышли на митинги. Все митинги были согласованы с местными властями.

Цена на бензин уже превысила 45 рублей, а на дизель – 50. Люди высказываются, что такими темпами, за литр бензина придется выкладывать уже и 100 рублей. В следствие неконтролируемого роста цен на топливо, есть высокая вероятность подорожания продуктов питания и тарифов на коммунальные услуги., а также увеличения инфляции.

Люди не однократно жаловались властям, обращались с просьбами повлиять на эту ситуацию. После этого в некоторых регионах государства был предложен вариант ввести «налог на жадность» для АЗС. А также снизили акциз по бензину.

Эксперты заявляют, что существует большая вероятность того, что цены на топливо все еще будут расти.

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