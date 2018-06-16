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Спортивный Bentley Bentayga V8 появился в России

Сегодня, 08:32

Британцы вывели на рынок России высокопроизводительную версию люксового кроссовера Bentley Bentayga, оснащенную мотором V8. Машина не только стала мощнее, но и несколько преобразилась внутри и снаружи.

Моторный отсек спортивного Bentley Bentayga занимает бензиновая силовая установка 4.0 V8, производительность которой составляет 550 л.с. и 770 Нм. «Сотню» кроссовер покоряет за 4,5 с, а максимальная скорость автомобиля составляет 290 км/ч.

Для интерьера обновленного кроссовера Bentley Bentayga V8 в России предусмотрены глянцевые панели из карбона, заменяющие традиционные вставки из шпона. Также машина опционально дополняется рулем с кожаной и деревянной отделкой. Экстерьер вседорожника получил рельефные, скульптурные линии, а также насыщенно красный оттенок кузова под названием Cricket Ball.

 

Обновленный Bentley Bentayga получил карбон-керамические тормоза. Передние и задние тормозные диски имеют диаметр 440 и 370 мм соответственно. Стоимостью новинки дилеры со СМИ пока не делятся.

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