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BMW заканчивает работу над кабриолетами 2 Series

Сегодня, 17:00

Компания BMW настроена прекратить работу над кабриолетами 2 Series. Такое решение руководство приняла для того, чтобы продвигать будущий родстер BMW Z4, а также кабриолеты 4 серии.

Напомним, что на сегодняшний день 2 Series являются самыми доступными автомобилями с открытым верхом. Средняя цена на этот автомобиль составляет 2 млн 600 тысяч рублей.

Кабриолеты 4 серии BMW хочет обновить и добавить им мягкую крышу, вместо нынешней жесткой. Кроме того компания планирует обновить автомобили семейства Gran Tourer и Activ Tourer. А также планирует выпустить новый «заряженный» BMW M2, с мощностью двигателя в 365 лошадиных сил. Конкуренцию такому автомобилю смогут составить лишь Mercedes-AMG CLA 45 и Audi RS3 Sedan.

На данный момент кабриолеты BMW 2 Series не пользуются особым спросом.

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