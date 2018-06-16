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Представлен ТОП-5 автомобилей с самым большим объемом мотора

Сегодня, 04:00

Ситуация с бензином в России заставила жителей страны всерьез задуматься о переходе на малолитражный транспорт. Однако это не помешало экспертам составить ТОП-5 автомобилей с большим объемом мотора.

Вне рейтинга стоит напомнить о гоночной машине Fiat Blitzen Benz 1911 года. Этот болид оснащался 300-сильным агрегатом. Он имел всего четыре цилиндра, но объемом 28 л.

Среди серийных современных автомобилей первым в ТОП-5 оказался Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase. Подкапотное пространство этой машины занято агрегатом 6.8, выдающим мощность 571 л.с. Стоимость такого седана в России составляет 49,9 млн рублей.

Вторую строчку рейтинга занимает кроссовер Jeep Grand Cherokee SRT8 6.4 V8. Производительность двигателя составляет 468 л.с. Машина доступна в России по цене от 5,4 млн рублей.

На третьей позиции ТОП-5 стал Cadillac Escalade. Им движет мотор 6.2 производительностью 426 л.с. Люксовый вседорожник можно купить в России за 4,68 млн рублей.

Четвертую строчку рейтинга занимает Mercedes-Benz Maybach S-Class. Машина оснащается агрегатом 6.2 отдачей 630 л.с. Стоимость автомобиля составляет 55,6 млн рублей.

Последнее место в ТОП-5 досталось спорткару Chevrolet Corvette C7 Stingray. Движущей силой двухместного купе является мотор 6.2 производительностью 461 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с. Стоимость машина составляет в РФ от 4,6 млн рублей.

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