Мгновенная карма: Воронежцы показали перестаравшегося «героя парковки»

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Жители Воронежа запечатлели черный ВАЗ-2108, который припарковался в столб. Горожане высмеяли автомобилиста в соцсетях.

Накануне в группе «Аварии ДТП Воронежа» в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии «героя парковки», на которых запечатлен припаркованный впритык к столбу автомобиль. Черная «восьмерка» стояла на пересечении улиц Средне-Московская и Пушкинская.

Пользователи интернета полагают, что водитель «восьмерки» спешил, и так старался припарковаться, что зацепил машиной столб, когда ставил ее. Один из комментаторов фотографий написал, что «по утрам действительно водители борются за парковку, но не до такой степени».

Можно предположить, что повреждения автомобиль получил еще до парковки. Тем не менее, выглядит все так, что можно сделать и другой вывод. На фото хорошо видно, что машина вплотную припаркована к столбу. Один из пользователей интернета подытожил под снимками: «Суровый регион. Сложный характер», «мгновенная карма».