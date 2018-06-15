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В Воронеже перекрывают дороги на время ЧМ-2018

Сегодня, 12:42

В воронежской мэрии обнародовали списки улиц, которые будут перекрывать на время проведения Чемпиона мира по футболу вплоть до 15 июля. Как заявили власти, эти ограничения введут в целях обеспечения безопасности самих болельщиков.

Так запрещено парковать автомобили на нескольких участках Петровской набережной, это же коснется улицу Декабристов и улицу Софьи Перовской. Перекроют проезд во время проведения самих матчей. Также изменен маршрут автобуса №93: начиная с улицы  Феоктистова, он будет продолжать движение по проспекту Революции, по площади Ленина, проедет по улицам Кирова и 20 лет Октября, а затем по Петровской набережной.

Данные мероприятия начнут работать 13 июня в 22:00 и закончатся 15 июля в 23:00.

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