Ford разработал «умную» куртку для велосипедистов

Сегодня, 12:18

Компания Ford показала в Сети смарт-куртку для велосипедистов. Новинка от американского автогиганта разрабатывается таким образом, чтобы сделать безопаснее езду на двухколесном транспорте по дорогам.

Авторами смарт-куртки являются специалисты подразделения Ford Smart Mobility. Им помогали компании Lumo и Tome. Первая выпускает одежду для велосипедистов, а вторая известна как разработчик приложений для гаджетов.

Внешне куртка может показаться ничем не примечательной, но она имеет поворотные и стоп-сигналы. Они добавляют велосипедисту заметности на дороге. Оранжевые светодиоды поворотных сигналов находятся на рукавах, и включаются, если поднять ту или иную руку. Когда велосипедист замедляется, стоп-сигналы включаются в задней части куртки.

Куртка имеет беспроводное соединение со смартфоном, что позволяет велосипедисту получать навигационную информацию, но при этом не смотреть на гаджет, место для которого предусмотрено на предплечье, в прозрачном кармане. С маршрута водителю не дают сбиться голосовые подсказки и вибромоторы в рукавах.

Для «умной» куртки также предусмотрена гарнитура с костной проводимостью звука. Она позволяет хорошо слышать все озвучиваемые ею данные, но при этом велосипедист не отвлекается от окружающих звуков.

В будущем смарт-куртку дополнят возможностью принятия звонков и сообщений путем жестов и голосовых команд. О продажах куртки пока не сообщается.