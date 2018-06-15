VistaNews.ru


В России стали чаще страховать кредитные автомобили

Сегодня, 12:07

Сотрудники компании «Ингосстрах» установили, что за первый квартал текущего года российские автолюбители застраховали 37 000 машин, купленных в кредит. Такие показатели на 17,6% превысил результаты годичной давности.

«Ингосстрах» информирует, что автомобили возрастом до одного года в РФ страхуются на 30% чаще, чем в минувшем году. Отмечается, что востребованность на авто в РФ за первые три месяца нынешнего года возросла на 22%, потому аналитики считают статистическую информацию «Ингосстраха» наглядным примером роста отечественного авторынка, благодаря автокредитованию.

 

 

Помимо всего, специалисты составили рейтинг брендов, кредитные автомобили которых часто подвергают страхованию. Лидером первого квартала нынешнего года выступает KIA с количеством в 4 800 застрахованных кредитных автомобилей. Второе место досталось Renault (500 экземпляров). ТОП-3 закрывает Hyundai (3 800 единиц). В ТОП-5 вошли Nissan (3 600 шт.) и Skoda (2 500 ед.). Среди марок премиум-сегмента первенство завоевал немецкий Mercedes-Benz (2 100 шт.). Роскошные автомобили за три месяца текущего года имеют долю в 10,5%.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

За первые три месяца россияне купили новых машин на 413 млрд рублей

В Татарстане за первый квартал продали 4 024 машины LADA

Петербургский завод Hyundai за первый квартал нараститл производство на 10%

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем