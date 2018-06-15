В Европе останется только электрический KIA Soul

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Корейцы намерены полностью прекратить продажи модели KIA Soul с ДВС в Европе. Вместо этого субкомпактный паркетник будет продаваться в регионе в электрифицированной версии.

Уже сейчас корейцы остановили производство кроссовера KIA Soul с ДВС для европейского рынка. Поэтому сейчас такие паркетники продаются в регионе исключительно из складских запасов дилеров.

По поводу судьбы KIA Soul с ДВС на других рынках ничего не говорится. Кроме того, по мнению экспертов, не ясно, будет ли пользоваться в Европе спросом электрическая версия кроссовера. Сами корейцы, похоже, не переживают за дела электрического KIA Soul в Европе. В прошлом модель разошлась в регионе тиражом в 12 100 единиц. При этом 5 400 з них были электрическими (45%). Также важно, что за год спрос на «зеленые» модели KIA в Европе вырос на 10%.

Среди европейских рынков, для модели KIA Soul EV, самым крупным является Германия. За прошлый год электрический кроссовер был продан в стране в количестве почти 3 000 единиц. При этом, за первые 5 месяцев года немцы приобрели 1 900 экземпляров модели.

KIA Soul EV также неплохо продается в Норвегии, что не удивительно, так как в этой стране потребитель уважительно относится к экологически безопасному транспорту. Кроме того, норвежское правительство стимулирует спрос на такой транспорт льготами для его владельцев.