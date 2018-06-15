Mitsubishi выпустит бюджетный вариант внедорожного минивэна Xpander

Сегодня, 17:00

Японские машиностроители намерены расширить список комплектаций минивэна повышенной проходимости Mitsubishi Xpander нового поколения. У автомобиля должна появиться доступная версия.

Ожидается, что бюджетный Mitsubishi Xpander получит ABS, ESP, эйрбэги водителя и пассажира на переднем кресле. Кроме того, базовая версия минивэна обзаведется кондиционером, тканевой отделкой кресел, штампованными колесными дисками размерностью 16 дюймов, а также штатной стереосистемой с четырьмя громкоговорителями.

Моторный отсек базового внедорожного минивэна Mitsubishi Xpander занимает двигатель 1.5, работающий на бензине. Его производительность составляет 120 л.с. Для агрегата предусмотрена пятиступенчатая МКПП. Более дорогие версии автомобиля комплектуются 4-АКПП. Машина продается только в переднеприводном исполнении.

В модельной линейке производителя минивэн Mitsubishi Xpander стоит на ступень ниже паркетника Eclipse Cross. Новый MPV получил габариты 4475х1750х1700 мм при колесной базе размером 2775 мм и клиренсе в 205 мм.

На данный момент не озвучивается стоимость новой бюджетной версии минивэна Mitsubishi Xpander. Сейчас самая доступная вариация модели предлагается в Индонезии примерно за 787 000 рублей.