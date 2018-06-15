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СМИ рассекретили подробности нового седана Mercedes-Benz A-Class

Сегодня, 14:59

Зарубежные масс-медиа озвучили данные о следующей генерации седана Mercedes-Benz A-Class. СМИ сообщили, когда будет представлена новинка, и на каких рынках она будет продаваться.

Источники сообщают, что немцы представят седан Mercedes-Benz A-Class нового поколения не раньше осени текущего года. Сроки начала продаж и ценники автомобиля неизвестны, но СМИ утверждают, что машина будет предлагаться на рынках США и Европы с конца нынешнего года, либо с начала следующего года.

Официальная информация о внешнем виде нового седана пока засекречена, однако по данным СМИ, автомобиль унаследует экстерьер версии модели, которая предлагается на китайском рынке.

 

Ожидается, что моторный отсек нового Mercedes-Benz A-Class займет 2-литровая силовая установка производительностью 188 л.с. Для мотора предусмотрена 7-АКПП. Кроме того, у автомобиля может появиться «подогретая» версия, но о ней нет подробностей.

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