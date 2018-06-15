VistaNews.ru


В Воронеже напомнили о главной заповеди водителя

Сегодня, 10:22

На страницах городских сообществ Воронежа в социальных сетях опубликовали видео, демонстрирующее абсолютную беспечность мужчины, находящегося за рулем иномарки. Водитель корейского KIA Soul, который торопился по своим делам, решил не задумываться о своей безопасности и безопасности иных машин, осуществил опасный разворот прямо перед автомобилем ВАЗ.

Происшествие случилось в центральной части города на улице Кольцовской. Отмечается, что столкновений не произошло, но на выложенном в сети видео можно заменить, как нарушитель чуть-чуть не врезался в машину LADA, которая проезжала по правой стороне.

Воронежские пользователи интернета подвергли обсуждению поступок владельца KIA Soul. Один из них сообщил, что самой главной заповедью водителя является способность думать за дураков. Также воронежцы подчеркивают, что в их городе просто нет культуры вождения, а дума за дураков это прежде всего необходимость.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Воронежцев удивил чудом едущий автомобиль без колеса

Воронежский автолюбитель изобрел лучшую зимнюю сигнализацию

Воронежцев удивила первая страница учебника по вождению времен СССР

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем