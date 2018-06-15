В Воронеже напомнили о главной заповеди водителя

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На страницах городских сообществ Воронежа в социальных сетях опубликовали видео, демонстрирующее абсолютную беспечность мужчины, находящегося за рулем иномарки. Водитель корейского KIA Soul, который торопился по своим делам, решил не задумываться о своей безопасности и безопасности иных машин, осуществил опасный разворот прямо перед автомобилем ВАЗ.

Происшествие случилось в центральной части города на улице Кольцовской. Отмечается, что столкновений не произошло, но на выложенном в сети видео можно заменить, как нарушитель чуть-чуть не врезался в машину LADA, которая проезжала по правой стороне.