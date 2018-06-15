В Воронеже напомнили о главной заповеди водителя

На страницах городских сообществ Воронежа в социальных сетях опубликовали видео, демонстрирующее абсолютную беспечность мужчины, находящегося за рулем иномарки. Водитель корейского KIA Soul, который торопился по своим делам, решил не задумываться о своей безопасности и безопасности иных машин, осуществил опасный разворот прямо перед автомобилем ВАЗ.
Происшествие случилось в центральной части города на улице Кольцовской. Отмечается, что столкновений не произошло, но на выложенном в сети видео можно заменить, как нарушитель чуть-чуть не врезался в машину LADA, которая проезжала по правой стороне.
Воронежские пользователи интернета подвергли обсуждению поступок владельца KIA Soul. Один из них сообщил, что самой главной заповедью водителя является способность думать за дураков. Также воронежцы подчеркивают, что в их городе просто нет культуры вождения, а дума за дураков это прежде всего необходимость.