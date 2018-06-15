Читающий за рулем маршрутчик в Воронеже ошарашил горожан

Сегодня, 10:45

Жители Воронежа обсуждают случай, имевший место в одном из автобусов города. Его водитель читал газету за рулем, что напугало пассажиров и вызвало неоднозначную реакцию у общественности.

Накануне в группе «Типичный Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» появилось фото, на котором виден водитель маршрутки, читающий газету, разложив ее прямо на рулевом колесе. В кадре можно заметить, что кроме шофера в машине находятся пассажиры, что ошарашило пользователей сети.

Примечательно, что некоторые пользователи интернета стали на сторону именно водителя. «Молодец, что газету читает, а не «ВКонтакте» сидит», написал один из горожан. Другой горожанин пошутил, что маршрутчику было невтерпёж узнать, «как там футбол», и поэтому он решил почитать газету.

В описании к фотографии нет ни слова о том, что маршрутчик читал газету на ходу. Один из комментаторов заявил, что водитель отдыхал, пока машина стояла на конечной, и набиралась пассажирами, а автор фото «решил сделать сенсацию, показ всем, что у него на телефоне есть камера».

Другой пользователь интернета уверен, что фото сделано во время движения, и он назвал такое вождение небезопасным. «Отвлечение от дороги ведет к тяжелым последствиям. Вся приборная панель закрыта. А вдруг перегрев? Давление упадет, остановится посреди перекрестка, в автобус врежется «КАМАЗ», и маршрутка станет братской могилой», написал комментатор.