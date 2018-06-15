Воронежцам показали дешевый бензин в Абхазии

Сегодня, 09:36

Жители Воронежа обсуждают дешевые ценники на топливо в Абхазии. Один из горожан показал фотографию, на которой запечатлена одна из АЗС республики, на которой хорошо видна стоимость горючего.

Фотография была опубликована в группе «Местоположение ДПС Воронеж-МДПС AUTO NEWS VRN». Она была прислана в сообщество жителями города, которые побывали в Абхазии в рамках туристической поездки.

Делясь впечатлениями о путешествии в республику, воронежцы рассказали, что в Абхазии стоимость бензина и дизельного топлива гораздо ниже, чем в Воронеже. По словам туристов, одним из самых ярких воспоминаний о поездке являются именно ценники на топливо в республике.

На фотографии можно увидеть, что литр бензина АИ-92 продается в Абхазии за 37 рублей. В Воронеже его стоимость составляет 42 рубля. АИ-95 в республике предлагается за 39,5 рублей, а АИ-100 продается за 43 рубля.

Продолжение... В Воронеже напомнили о главной заповеди водителя На страницах городских сообществ Воронежа в социальных сетях опубликовали видео, демонстри... Воронежцы осудили правительство России за то, что оно «помогает всем подряд, а в своей стране бардак». Один из пользователей интернета написал в комментариях под фото: «Я переезжаю». Еще один горожанин написал, что ценники на бензин в Абхазии не растут, потому что «там не проходит чемпионат мира». К слову, не все поверили, что обсуждаемая фотография была сделана сейчас.

Между тем, накануне стало известно, что в Абхазии тоже подорожал бензин. При этом, он все равно в среднем на 5 рублей дешевле, чем в России.