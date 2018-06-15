В КНР стартовали продажи спортивной версии Geely Atlas

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На поднебесный автомобильный рынок вывели новый кроссовер Geely Boyue в версии Sport. Следует подчеркнуть, что россияне упомянутый кроссовер знают как Geely Atlas.

От стандартного варианта исполнения Geely Boyue Sport отличается задним спойлером, выполненным в глянцево-черном цвете и корпусами боковых зеркал, получивших такой же оттенок. Также верх автомобиля покрасили в черный цвет, а тормозные суппорты авто окрасили в красный цвет.

Подкапотное пространство автомобиля занимает турбированный мотор объемом 1,8 литра с мощностью в 184 «лошадки». Он функционирует в паре с 6-диапазонной роботизированной трансмиссией и переднеприводным механизмом.

В функциональном списке машины можно отметить полностью светодиодные фары, электронная аппаратная панель, адаптивный круиз-контроль, ассистент предотвращения столкновений, климат-контроль на две зоны, электрический панорамный люк, обшивка салона из кожи, кнопочное зажигание и аудиосистема, оснащенная сенсорным экраном размером 8 дюймов. За Geely Boyue Sport необходимо будет выложить от 143 800 юаней или 1 416 000 рублей.