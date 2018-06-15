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Глава Renault Карлос Гон Может досрочно уйти в отставку

Сегодня, 07:45

Глава правления французской машиностроительной компании Renault Карлос Гон может уйти в отставку досрочно. Отмечается, что срок контракта с топ-менеджером истекает через четыре года, а покинуть свой пост Гон может в ближайшем будущем.

Интересно, что Карлос Гон останется работать в компании и возглавит совет директоров Renault. На посту гендиректора автопроизводителя Гон числился с 2005 года. В прошлом Гон также ушел с должности гендиректора Nissan, но остался возглавлять совет директоров японского бренда.

На сегодняшний день Nissan контролирует 15% акций Renault, а Renault владеет 43,4% акций Nissan. Помимо того, под контролем Nissan пребывают 34% акций Mitsubishi.

Раньше альянс Renault-Nissan-Mitsubishi представил стратегию, предусматривающую достижение экономии в 10 000 000 евро ежегодно с помощью объединения предприятий на всем земном шаре. В 2017 году выгода от сотрудничества достигла 5 700 000 000 евро.

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