VistaNews.ru


В США на аукционе продали раритетный УАЗ-469

Сегодня, 06:52

Отечественные автомобили нечасто выставляют на зарубежные акционы, но в конце мая текущего года в США были организованы торги, на которых продали раритетный УАЗ-469. Отмечается, что данное авто несло службу на территории Германской Демократической Республики.

В американском штате Индианополис компания Mecum организовала новый аукцион, на котором выставили старинные и раритетные автомобили американских, европейских и японских автобрендов, но одно транспортное средство все-таки выделилось из общей массы продаваемых машин. Им стал советский внедорожник УАЗ-469, который выпустили в 1987 году. Ретромобиль имеет пробег 11 000 км.

 

За старинный советский внедорожник УАЗ-469 удалось выручить 16 500 долларов. Интересен тот факт, что за такую же сумму Meccum удалось продать Lincoln Continental 1973 или Ford Mustang 1966. Также следует сказать, что премиальные автомобили Mercedes-Benz CL 500 2005, Chevrolet Corvette 1996 или Porsche 928S продали с молотка за меньшую сумму, чем УАЗ-469.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

67-летний мотоцикл продали на аукционе за 929 000 долларов

Коллекцию из 12 редких авто Porsche продадут на аукционе за 7,4 миллиона долларов

Мартовские продажи подержанных авто KIA выросли на 20%

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

Рекомендуем