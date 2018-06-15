В США на аукционе продали раритетный УАЗ-469

Сегодня, 06:52

Отечественные автомобили нечасто выставляют на зарубежные акционы, но в конце мая текущего года в США были организованы торги, на которых продали раритетный УАЗ-469. Отмечается, что данное авто несло службу на территории Германской Демократической Республики.

В американском штате Индианополис компания Mecum организовала новый аукцион, на котором выставили старинные и раритетные автомобили американских, европейских и японских автобрендов, но одно транспортное средство все-таки выделилось из общей массы продаваемых машин. Им стал советский внедорожник УАЗ-469, который выпустили в 1987 году. Ретромобиль имеет пробег 11 000 км.

За старинный советский внедорожник УАЗ-469 удалось выручить 16 500 долларов. Интересен тот факт, что за такую же сумму Meccum удалось продать Lincoln Continental 1973 или Ford Mustang 1966. Также следует сказать, что премиальные автомобили Mercedes-Benz CL 500 2005, Chevrolet Corvette 1996 или Porsche 928S продали с молотка за меньшую сумму, чем УАЗ-469.