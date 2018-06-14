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Mercedes-Benz в России отзывает более 9 тысяч автомобилей

Сегодня, 18:17

Немецкая марка Mercedes-Benz планирует в России очередную сервисную кампанию, которая затронет модели A-, B-, C-Class, а также CLA, GLA и GLC. Причиной отзыва машин бренда в РФ снова стали опасные подушки безопасности.

Производитель отправляет на сервис в России 9 281 автомобиль Mercedes-Benz. Под отзыв попадают машины, реализованные в РФ с 2016 по 2018 годы. Об этом информирует Росстандарт.

Регулятор поясняет, что в отзывных автомобилях марки Mercedes-Benz может произойти электростатический разряд, который провоцирует срабатывание водительской подушки безопасности. Специалисты сервисных центров бренда проверят отзывные машины на наличие неисправности и, при необходимости, проведут ремонтные мероприятия.

В ближайшее время владельцы отзывных автомобилей Mercedes-Benz в России получат уведомления о необходимости посещения сервисных центров для бесплатного обслуживания. Напомним, что автомобилисты могут не дожидаться уведомления, и самостоятельно узнать, касается ли их сервисная кампания. Для этого им нужно сравнить VIN-код своих машин с кодами в базе Росстандарта.

 

 

Недавно немцы отзывали в России 1 426 экземпляров модели Mercedes-Benz Sprinter Classic. Сервисная кампания затронула фургоны, реализованные в России с октября по декабрь минувшего года. В этих машинах могла быть неисправность двигателя.

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