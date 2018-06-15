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Электрокар Opel Corsa назовут eCorsa

Сегодня, 08:14

Полностью электрический хэтчбэк Opel Corsa, премьера которого запланирована на 2020 год, получит название Opel eCorsa. Отмечается, что к этому времени состоится и дебют обычной версии Opel Corsa.

Новый полностью электрический хэтчбэк Opel eCorsa построят на архитектуре CMP, изготовленной инженерами PSA Group. Такая же платформа легла и в основу Peugeot 208. Сообщается, что производство нового электрокара Opel eCorsa наладят на предприятии марки в испанской Сарагосе.

 

Помимо всего следует отметить, что Opel собирается к 2024 году провести электрификацию каждой своей модели. Новый Opel eCorsa тоже станет первым авто с корпоративным оформлением немецкой марки.Глава PSA Group Карлос Таварес отметил, что Opel, несмотря на переход под крыло французского автопроизводителя, автомобили марки сохранят истинно немецкие черты.

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