Бразильские футбольные фанаты два года добирались в Ростов на чемпионат мира

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Бразильские футбольные фанаты проехали через 43 страны и добрались до Ростова-На-Дону на старинном автомобиле, чтобы поболеть за любимую команду на чемпионате мира по футболу. Об этом проинформировал один из путешественников Линьо Бергамин.

По словам путешественника, он и его жена больше двух лет на чемпионат мира, посетив 43 страны Америку, Аляску, Канаду, Египет, Италию, Израиль, Австрию и другие. На руках у супругов имеются билеты на пять матчей, после того как бразильская сборная отыграет в Ростове, они направятся на своем авто в Петербург.

Линьо и его вторая половинка Ванесса работают инженерами. Идея о путешествии к ним пришла спонтанно. Уже в ходе поездки им захотелось прибыть на матчи чемпионата и поболеть за футболистов, представляющих их страну. В Ростове-на-Дону они сняли номер базе отдыха, которая находится на балансе Донского государственного технического университета.

Самое большое гостеприимство путешественникам оказали жители РФ, Израиля и США. При посещении российского города Россоши местные фермеры угостили путешественников домашним молоком и накормили рыбой, чем привели в восторг бразильцев.