Автомобили KIA снова подорожали в России

Сегодня, 06:00

Южнокорейские машиностроители пересмотрели рублевый прайс на автомобили марки KIA. Из-за этого в России в цене выросли семь моделей бренда. Подорожание затронуло модели только 2018 года выпуска.

Самым большим подорожанием в России отличился фастбек KIA Stinger (30 000 рублей). Стоимость базовой версии автомобиля в РФ теперь составляет 1 929 900 рублей, а «топовая» вариация машины продается за 3 259 900 рублей.

Модели KIA Optima, хэтчбеки Ceed и ProCeed, а также универсал Ceed SW подорожали на 20 000 рублей. Отныне Optima продается в России по цене от 1 229 900 до 1 899 900 рублей. Стоимость хэтчбека Ceed составляет от 859 900 до 1 304 900 рублей. ProCeed продается по цене от 959 900 до 1 304 900 рублей, а Ceed SW предлагается за 934 900 – 1 334 900 рублей.

Самым маленьким подорожанием отличились KIA Rio и Rio X-Line (15 000 рублей). Первый теперь продается по цене от 709 900 до 1 019 000 рублей, а вторая машина стоит от 809 900 до 1 059 900 рублей. Уточним, что ценники корейцы пересмотрели на все комплектации вышеназванных моделей, и они указаны без учета акций и спецпредложений.

Невзирая на подорожания, автомобили KIA остаются одними из самых востребованных иномарок в России. Более того, южнокорейский бренд оказался одним из немногих, которых официально заявил об участии в предстоящем в августе Московском мотор-шоу.