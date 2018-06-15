Власти Ярославской области поднимут транспортный налог

Сегодня, 05:00

В 2019 году в Ярославской области могут повысить транспортный налог. Проект законопроекта пока еще не внесен на рассмотрение в областную думу, но уже появился на сайте регионального правительства.

В подготовленном законопроекте предусматривается изменить ряд ставок транспортного налога. Это коснется автомобилей, обустроенных 200-сильными моторами. Для машин с моторами мощностью 200-250 «лошадок» предлагают увеличить ставку налога до 71 рубля за 1 л.с., а на авто с двигателями от 250 «лошадок» увеличат налог до 150 рублей.

В проекте закона указывается, что он будет внесен в Ярославскую областную Думу главой региона Дмитрием Мироновым. Такие нововведения должны наполнить местный бюджет. Но чиновники не исключают возможности внесения изменений в закон и для менее производительных транспортных средств или снижение налогов для мощных кроссоверов и спорткаров.