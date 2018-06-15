VistaNews.ru


Власти Ярославской области поднимут транспортный налог

Сегодня, 05:00

В 2019 году в Ярославской области могут повысить транспортный налог. Проект законопроекта пока еще не внесен на рассмотрение в областную думу, но уже появился на сайте регионального правительства.

В подготовленном законопроекте предусматривается изменить ряд ставок транспортного налога. Это коснется автомобилей, обустроенных 200-сильными моторами. Для машин с моторами мощностью 200-250 «лошадок» предлагают увеличить ставку налога до 71 рубля за 1 л.с., а на авто с двигателями от 250 «лошадок» увеличат налог до 150 рублей.

В проекте закона указывается, что он будет внесен в Ярославскую областную Думу главой региона Дмитрием Мироновым. Такие нововведения должны наполнить местный бюджет. Но чиновники не исключают возможности внесения изменений в закон и для менее производительных транспортных средств или снижение налогов для мощных кроссоверов и спорткаров.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Госдуму внесли проект об освобождении от налога владельцев электрокаров

В 2018 году для иностранцев в Крыму увеличат налог на доходы

Налоговики: Количество люксовых авто в Омске растёт

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

Рекомендуем