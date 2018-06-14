В Россию едет юбилейный Subaru Forester с новыми опциями

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Японская марка Subaru отмечает свое 60-летие, по случаю чего выпустила особую вариацию кроссовера Forester с несколько измененной внешностью и 150-сильным мотором. Новинка будет продаваться в России, и уже названы ее подробности и рублевый ценник.

Юбилейный Subaru Forester будет продаваться за 1 969 900 рублей, о чем проинформировала компания «Субару Мотор». По ее данным, автомобиль получил горизонтально-оппозитный агрегат 2.0 тягой 150 л.с. Он сочетается с 6-МКПП, передающей крутящий момент на обе оси.

Кроссовер Subaru Forester в юбилейной версии обзавелся спортивным бампером, литыми колесными дисками на 18 дюймов, особой отделкой сидений, которая никогда ранее не применялась для модели, и будет использоваться только на версии машины, посвященной 60-летию японской марки. Также для новинки предусмотрены алюминиевые накладки на педали, текстильные коврики с вышивкой, светодиодные фары и шильдики с изображением модели Subaru 360, с которой и началась история производителя.

Спецверсия кроссовера Subaru Forester получила название 60th Anniversary. Всего будет продано 150 юбилейных вседорожников.

В марте японцы показали Subaru Forester нового поколения. Он отправится на рынок до конца года. О появлении машины в России пока ничего не говорится. Моторный отсек новинки занимает агрегат 2.5 тягой 185 л.с. Он комплектуется вариатором Lineartronic и полным приводом.