Эксперты объяснили, почему нельзя тормозить перед ямами

Сегодня, 16:16

Автомобиль – сложная система, в которой происходит множество разнообразных процессов. Если вы хотите, чтобы ваша машина прослужила как можно дольше, нужно с умом обходить все препятствия.

Проблема ям на дорогах остро стоит в нашей стране, и не многие знают, как правильно их преодолевать. Во-первых, тормозить непосредственно перед ямой нельзя, это следует делать за 5-7 метров до нее (напрягая подвеску), а уже на самой яме необходимо ехать со скоростью около 70 км/ч (разгружая подвеску).

Во-вторых, на выезде из ямы следует немного увеличить скорость. Также если вы едете по дороге с небольшими ямками и кочками скорость лучше не снижать, так будет легче и безопаснее преодолевать препятствия.

Если не придерживаться этих правил, то можно остаться без колес (гнутся диски и лопаются покрышки). Ну а если есть возможность, яму лучше объехать.