В Петербурге водители смогут оплачивать проезд по ЗСД бесконтактно

Сегодня, 16:20

В Санкт-Петербурге введена бесконтактная оплата пользования Западным скоростным диаметром. По данным «Магистрали Северной столицы», сервис доступен с 14 июня обладателям банковских карт и смартфонов с поддержкой соответствующей технологии.

Услугой бесконтактной оплаты проезда по ЗСД в Санкт-Петербурге смогут пользоваться автомобилисты, обладающие банковскими картами или мобильными устройствами с модулем NFC. Также на смартфонах должны быть установлены приложения, такие как Apple Pay, Google Pay и другие подобные сервисы.

Бесконтактная оплата проезда по ЗСД будет производиться также, как и оплата в супермаркетах, магазинах и так далее. Для этого на магистрали кассир-оператор будет предоставлять автомобилистам выносной терминал, к которому нужно будет подносить карту или мобильное устройство для считывания данных.

Недавно петербуржские СМИ информировали о новом рекорде, поставленном на ЗСД. За сутки магистраль приняла 327 тысяч транзакций. С момента начала работы Западного скоростного диаметра, по нему совершено не менее 80 миллионов поездок.

Западный скоростной диаметр является платной внутригородской дорогой протяженностью 46,6 километра. ЗСД строился с 2005 года, и в 2008 году он частично запустился, а с 2016 года он был полностью сдан в эксплуатацию.