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Внедорожник Hummer 1 вернется на рынок

Сегодня, 04:00

Внедорожник Hummer 1 снова выйдет на рынок, но не «под крылом» General Motors или AM General, а благодаря компании Mil-Spec из Канзаса. Фирма планировала реализацию своей версии легендарной модели еще в 2015 году.

Внедорожник Hummer 1 запомнился общественности как один из самых брутальных автомобилей в истории. Стараниями мастеров компании Mil-Spec он станет еще грознее, так как получит турбированный дизельный агрегат Duramax 6.6 отдачей 500 л.с. и 1 355 Нм. Для двигателя предусмотрена 6-АКПП Allison.

Строгий интерьер внедорожника Hummer 1 станет более стильным, так как он получит от Mil-Spec иные кресла и кожаную отделку. При этом салон автомобиля останется брутальным. Для кузова машины предусмотрено прочное покрытие.

Hummer 1 будет выпускаться компанией Mil-Spec в версии под названием Launch Edition. По словам разработчиков, они никак не повлияют на проходимость автомобиля, и он будет продаваться с прежним дорожным просветом в 450 мм. За самую дешевую версию машины придется выложить 218 499 долларов. Дата начала продаж новинки не объявлена.

 

Ранее компания AM General в рамках парижской выставки Eurosatory представила модернизированную версию военного «Хамера» Humvee. Автомобиль оснастили 250-сильным мотором Р400 V8 6.5. Машина получила защиту от пуль и мин.

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