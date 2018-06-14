Автомобиль с портретом Путина на капоте вызвал бурную реакцию в сети

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На страницах городских сообществ Набережных Челнов обнародовали фотографию российского автомобиля LADA Priora с изображенным на капоте портретом российского президента Владимира Путина. Как сообщает автор фото, белый автомобиль был запечатлен рядом с домом №22 по улице Машиностроителей.

Мимо данного авто не смогли пройти местные жители, а фото вызвало бурную реакцию в сети. Одни комментаторы оставили надпись под фото со следующим комментарием: «П-Патриотизм», другой же пользователь соцсетей поправил прежнего: «Не патриотизм, а путинизм».

Местная жительница Василиса Вольская предположила, что возможно на багажнике белой машины начертан премьер-министр Дмитрий Медведев. Еще отметили, что ранее многие делали себе на груди татуировки, изображающие Сталина, и обвинили автомобилиста в фанатизме.