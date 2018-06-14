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Nissan привез в Россию обновленный кроссовер Juke

Сегодня, 17:00

В России начались продажи обновленного кроссовера Nissan Juke. Накануне японские машиностроители озвучили рублевый ценник и подробности паркетника для отечественного рынка.

Самая доступная версия обновленного кроссовера Nissan Juke в России продается за 1 200 000 рублей. Революционных преобразований паркетник не получил, однако несколько изменились радиаторная решетка, противотуманные фары и головной свет. Также автомобиль обзавелся колесными дисками с иным дизайном и расширенной цветовой палитрой кузова.

 

 

В салоне обновленного кроссовера Nissan Juke также не произошло существенных изменений. Выделяются дополнительные расцветки отделки, новая стереосистема Bose Personal, которой ранее оснащался компактный хэтчбек Micra. Моторный отсек автомобиля занимает атмосферный агрегат 1.6 производительностью 117 л.с.

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