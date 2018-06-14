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«Налог на жадность» для АЗС предложили ввести в Ростовской области‍

Сегодня, 14:16

Представители одной политической партии предложила ввести «налог на жадность» для автозаправок, поднявших цены на бензин. Данная инициатива внесена в Заксобрание Ростовской области.

Авторы идеи рассказали, что инициатива заключается в том, что чем выше цена на горючее, тем больший компания заплатит налог. Благодаря этому удастся уменьшить запросы нефтетрейдеров и снизить цены на топливо на АЗС. Сообщается, что местные законодатели обладают достаточными полномочиями, чтобы повлиять на снижение цен. Стоит сказать, что 9 сентября пройдут выборы депутатов в Законодательное собрание, что позволит местным жителям проверить эффективность работы властей.

Существует вероятность, что таким способом государство поможет устранить проблему роста цен на горючее, которая в настоящее время является актуальной. В РФ в последнее время резко выросли цены на горючее. Они стали больше 40 рублей за литр бензина.

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