К ЧМ-2018 для болельщиков организовали 5 парковок в Новосибирске

Сегодня, 13:43

Благодаря парковочным пространствам, приготовленных для ЧМ-2018, которые рассчитаны на 400 мест, футбольные фанаты смогут насладится прямой трансляцией матча под открытым небом.

Все 5 парковок распложены на Михайловской набережной. Они будут ждать болельщиков 14 июня с 18:00 до 5:00 15 июня, а также 19 июня с 23:00 до 2:00 20 июня.

Парковки расположены по адресам:

- нечетная сторона ул. Большевистской (район театра «Старый дом»);

- ул. Добролюбова, 1;

- ул. Обская, 2;

- под эстакадой на площади Инженера Будагова.

В мэрии отметили, что водители должны соблюдать ПДД и следовать дорожным знакам и информационным щитам.