Volkswagen Polo второй месяц подряд остается автомобилем №1 в Петербурге

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Отечественные аналитики изучили авторынок Санкт-Петербурга и констатировали продолжение его роста. При этом самой востребованной легковой машиной в Северной столице второй месяц подряд остается Volkswagen Polo.

Майские продажи новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге составили 9,2 тысячи экземпляров. Данный показатель превышает прошлогодний результат того же месяца на 23%.

Легковушкой №1 второй месяц кряду в Санкт-Петербурге становится Volkswagen Polo. За май текущего года в Северной столице было реализовано 580 экземпляров данной модели, что на 43% больше, чем годом ранее.

Второе место занимает Hyundai Solaris. Продажи этой модели в Петербурге по итогам мая составили 532 единицы, что на 7% меньше в годовом сравнении. Третье место занимает KIA Rio с результатом в 409 проданных экземпляров с «плюсом» в 37%.

На четвертой позиции расположился кроссовер Hyundai Creta, проданный тиражом в 386 единиц, что на 47% больше, чем годом ранее.

Пятое место занимает кроссовер Mitsubishi Outlander с результатом в 271 проданный экземпляр с «плюсом» в 28%. Во вторую пятерку вошли: LADA Largus (259 ед.; +50%), Volkswagen Tiguan (255 ед.; +45%), KIA Sportage (217 ед.; +56%), Skoda Rapid (214 ед.; -18%) и Skoda Octavia (210 ед.; -13%).