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Легендарный Volkswagen Golf возвращается в Россию по цене Tiguan

Сегодня, 12:23

Модель Volkswagen Golf ушла с авторынка России в 2016 году в преддверии ее плановой модернизации. Когда в РФ упал курс рубля, автомобили немецкой сборки сильно подорожали, их продажи просели, и реализация «Гольфа» в стране стала невыгодной.

Обновленный Volkswagen Golf вернется в Россию как нишевая модель «для тех, кто ценит». Машина является самой востребованным глобальным автомобилем марки, который за прошлый год разошелся по миру в количестве 974 тысяч единиц. При этом не ясно, будет ли выгодно немцам продавать новый Golf в РФ, но нет уверенности в том, что они выводят его на рынок России, рассчитывая на хорошие показатели. Вполне вероятно, что производитель возвращает «Гольф» в страну ради имиджа.

Стоимость самого дешевого обновленного Volkswagen Golf в России составит не менее 1 430 000 рублей. С таким ценником машина окажется слабым конкурентом для своих оппонентов в РФ. Более того, новинка стоит дороже кроссовера Tiguan калужского производства (1 399 000 рублей).

 

 

В России новый Volkswagen Golf будет продаваться в формате пятидверного хэтчбека с турбированными агрегатами 1.4 TSI, производительность которых составляет 125 или 150 л.с. Оба мотора комплектуются преселективной РКПП DSG. Производство машины для России стартует не раньше июля текущего года, а до покупателей она доберется в сентябре, по заказу.

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