В России начнут устанавливать «умные» шлагбаумы

Вчера, 23:00

«Ростелеком» совместно с Министерством строительства России в рамках программы «Умный город» приступят к установке шлагбаумов в некоторых городах страны. «Умный» шлагбаум можно будет открыть с помощью смартфона.

«Умные» шлагбаумы будут работать автоматически. Устройство можно будет активировать с помощью специального приложения на телефоне, которое будет хранить специальные цифровые ключи.

Андрей Чибис, заместитель главы Министерства, сообщил, что «умные» шлагбаумы позволят облегчить жизнь как простым водителям, так и водителям специализированных авто. Водители экстренных служб будут иметь все необходимые цифровые ключи 24 часа в сутки.

Министр уточнил, что на сегодняшний день происходит много задержек скорой помощи и пожарных авто из-за шлагбаумов, нововведение позволит этого избежать. На первый взгляд небольшое продвижение, однако в действительности уровень безопасности становится выше.

На данный момент в рамках проекта «Умный город» продолжается разработка прототипов шлагбаумов. Первые экземпляры новой технологии появятся во дворах России уже к начале 2019 года.